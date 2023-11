Opinie fanów po emisji ostatniego odcinka "Azji Express 2" są mocno podzielone. Nie brakuje głosów krytyki, kierowanych w stronę Antka i Pawła. Niektórzy widzowie programu nadal nie przekonali się do aktorskiego duetu.

- Strasznie słabe zagrywki panowie. Strasznie... I nie można zwalić na montaż tego co wychodzi z waszych otworów gębowych.

Okazuje się jednak, że profilu show pojawiło się również wiele komentarzy z gratulacjami dla Antka i Pawła. Są wśród nich wpisy widzów, którzy przyznają wprost, że zmienili zdanie o tej parze, a swoją antypatię skierowali teraz w stronę... Michała Piróga!

- No i super. Totalnie zmieniam zdanie o Michale i reszcie "gangu " żenada Panowie i Panie.

- Super!!! Gratulacje! Niech wygrają i utrą nosa temu Pirógowi i reszcie ekipy!! Trzymam kciuki za Was chłopaki.

- Ogromne gratulacje dla Panów! Niektórzy zapominają ze to jest wyścig! A i jeszcze jedno! Obrażanie i wyzwiska są słaba zagrywką szczególnie że nie znacie ich prywatnie tylko poprzez fragmenty montażu! Brawo! To świadczy tylko o was ludziska - piszą inni fani.