- Ta kasa trafi do trzech fundacji. Do fundacji Ani Dymnej i do fundacji Ewy Błaszczyk. To są nasze koleżanki aktorki, które fantastycznie swoje życie poświęcają na takie działanie. A trzecia fundacja to New Hope Africa, którą ja wspieram od paru lat. To jest fundacja zajmująca się pomocą w szkole w Kenii w totalnej biedzie, w totalnej suszy i totalnej patologii żyją tam dzieci, które chodzą do jednej szkoły i nie mają co jeść - powiedział Antoni Pawlicki.