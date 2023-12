Pamiętacie "pałac" Stanisława z ósmej edycji "Rolnik szuka żony"? Równie dużą sensację wzbudził "zamek" Anny z 10. odsłony show TVP 1. Internauci porównują go do tego w... Malborku. Teraz sama rolniczka zabrała głos w sprawie i wyjaśniła, dlaczego jej dom wygląda tak oryginalnie! Kto za tym stoi?

Dom Anny z "Rolnik szuka żony 10"

Domy uczestników z "Rolnik szuka żony" niemal zawsze wzbudzają sensację wśród internautów - niektóre są naprawdę wielkie, choć i tak w tej kategorii jakiś czas temu wszystkich przyćmił Stanisław z ósmej serii show. O jego pałacu mówili niemal wszyscy, niedługo później okazało się jednak, że rolnik mieszka zupełnie gdzie indziej...

Inaczej sprawa wygląda z domem Ani z 10. edycji "Rolnik szuka żony". Widzowie od razu zaczęli porównywać jej willę do zamku i to w tego w Malborku! Kto wpadł na taki projekt domu? Rolniczka zabrała głos, ujawniając skrywaną do tej pory tajemnicę.

Rolnik szuka żony/TVP

Ania z "Rolnik szuka żony" wyjaśniła fanom, że o domu w takim stylu marzył jej świętej pamięci tata:

Ten zamek był pomysłem mojego świętej pamięci taty. Miał takie marzenie, stworzyć dom na wzór cygański i to marzenie udało mu się spełnić mówi Anna.

Instagram/@aniaderbiszewska

Równie duże wrażenie jak sam dom robią szklarnie tuż obok, w którym Anna i jej rodzina hodują pomidory i ogórki. Gospodarstwo rolniczki jest imponujące, ale nie jest jej jednym zajęciem. Ania prowadzi również swój własny gabinet kosmetyczny, sama zajmuje się m.in. stylizacją rzęs. W programie kobieta ułożyła sobie życie u boku Jakuba. Z miejsca stali się ulubioną parą widzów 10. edycji "Rolnik szuka żony", którzy z chęcią śledzą ich dalsze losy. Niedawno Kuba zasugerował, że ich rodzina wkrótce się powiększy...

