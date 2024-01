Agnieszka z "Rolnik szuka żony" nie ukrywała, że w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy i w świątecznej rozmowie z Martą Manowska wspomniała o światełku w tunelu. Nowa relacja uczestniczki 10. edycji "Rolnika" jest nadal aktualna? Agnieszka w wywiadzie powiedziała wprost o wiadomościach od adoratorów...

W 10. edycji "Rolnik szuka żony" miłość znaleźli Anna i Jakub oraz Dorota i Waldemar. Z kolei Agnieszka zadeklarowała, że choć nie wybrała żadnego z kandydatów, to w jej życiu ktoś się pojawił. Czy jest to nadal aktualne, a Agnieszka jest zakochana? W wywiadzie dla Telewizji Polskiej rolniczka przyznała, że otrzymuje sporo listów od adoratorów. Agnieszka z "Rolnika" nie ukrywa, że to dla niej nowe doświadczenie, a niektóre listy są naprawdę wyjątkowe i pisane odręcznie:

No tak… jest tego sporo. Dostaję nawet listy pisane ręcznie. Czasami bywa zabawnie, ale to też jest jakieś nowe doświadczenie dla mnie

No tak… jest tego sporo. Dostaję nawet listy pisane ręcznie. Czasami bywa zabawnie, ale to też jest jakieś nowe doświadczenie dla mnie

Zobacz także: Fani "Rolnika" twierdzili, że Kuba jest z Anią dla pieniędzy. Prawda nie pozostawia złudzeń

Co prawda, Agnieszka nie zdradziła, czy odpowiedziała na któryś z tych listów, ale poruszyła temat pozostałych uczestników i dodała, że z całą czwórką utrzymuje kontakt.

Agnieszka przyznała też, że po programie stała się rozpoznawalna i na ogół spotyka się z pozytywnymi reakcjami ludzi, a niektórzy nawet proszą o wspólne zdjęcie. Uczestniczka "Rolnika" dodała też, że nie udało jej się uniknąć hejtu i jest to zdecydowanie "mniej miła historia".