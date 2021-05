Czy Anna Starmach wróci do "MasterChefa"? Znamy plany gwiazdy tuż po narodzinach syna!

Tak wygląda pełnia szczęścia! W dniu swoich 34. urodzin, kilka dni po tym, jak na świecie pojawił się jej syn Gustaw, Anna Starmach napisała: „Nie wiem, o czym marzyć, dmuchając świeczki na torcie. Czego mi trzeba do szczęścia? Chyba tylko tego, żeby to TRWAŁO!”. Gwiazda, która trzy lata temu urodziła córkę Jagnę, przyznała, że nie przejmuje się swoją poporodową sylwetką. Przyznaje, że denerwuje ją ten pościg za idealną figurą tuż po porodzie. Nie chce w tym wszystkim brać udziału, choć niedługo wraca na plan zdjęciowy do "Masterchefa". Dlatego napisała:

„Mam jeszcze spory brzuszek. Noszę spodnie z szeroką gumą, ciążowe. Brzuszek nie znika od razu. To naturalne, ale ja się tego nie wstydzę. (…) Ale na razie mam ważniejsze sprawy i osoby na głowie”, zapewniła.

Czy Anna Starmach wróci do "MasterChefa"?

W TVN dowiedzieliśmy się, że już w czerwcu Anna Starmach wraca na plan „MasterChefa”. Na szczęście program jest realizowany blisko jej domu – w Krakowie. Gwiazda nie będzie musiała spędzać długich godzin, by dojeżdżać do Warszawy. Wszystko ma na miejscu. Ostatnio opowiadała, że nie wstydzi się prosić o pomoc. Ma doświadczoną nianię, siostry, przyjaciółki i mamę chętną do pomocy. A przede wszystkim męża, który chętnie angażuje się w opiekę nad Jagienką i Gustawem.



Odcinki "MasterChefa" z gwiazdą zobaczymy już jesienią.



Anna Starmach podczas pierwszego spaceru z Gustawem vel Guciem i córką Jagienką. Dla synka wybrała model wózka Cybex E-Priam, który w opcji 2w1 (gondola i spacerówka) kosztuje ok. 7 tysięcy złotych. To ulubiona marka polskich gwiazd (stawiają na nią m.in. Anna Lewandowska czy Sylwia Przybysz). Podoba się Wam czarny pojazd Gutka?

Tak Anna Starmach prezentowała się w ciąży. Często gwiazda "MasterChefa" i "MasterChefa Junior" żartowała ze swojego wyglądu: "Jak dzidziuś się rodzi to jest TAAAAAKI MALUTKI!, a ten brzuszek mamusi jakiś TAAAAKI DUŻY" - pisała w sieci. Często pokazywała również fanom, jak wygląda jej dieta i zdradzała przepisy na swoje ulubione dania. Dlatego jej profil cieszy się tak wielką popularnością - Annę śledzi ponad 570 tysięcy fanów!