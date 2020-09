Anna Starmach i jej mąż rocznicę ślubu spędzili osobno! Co się stało?

Ania Starmach na swoim Instagramie dodała niepublikowane dotąd zdjęcia ze ślubu! Gwiazda niedawno świętowała trzecią rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jurorka "MasterChefa" tego dnia wyglądała naprawdę zjawiskowo, a jej suknia ślubna robi ogromne wrażenie. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Anna Starmach pokazała mamę! Są identyczne!

Anna Starmach jest nie tylko ciepłą jurorką w programie "MasterChef", ale przede wszystkim kochającą żoną i mamą! Gwiazda jest świetnie zorganizowana - doskonale łączy obowiązki zawodowe i macierzyńskie. Zawsze może także liczyć na ogromne wsparcie ze strony swojego ukochanego męża Piotra, z którym właśnie dzisiaj świętuje kolejną rocznicę ślubu.

Z tej okazji Ania Starmach postanowiła uczcić ten dzień postem na Instagramie. Dodała przepiękne zdjęcia ze ślubu, na których pozuje na tle różanej ścianki. Możemy zobaczyć, że Ania na ten dzień wybrała klasyczną i prostą suknię ślubną. Gwiazda "MasterChefa" tego dnia wyglądała naprawdę zjawiskowo. Ania Starmach przy okazji postanowiła przyznać się do swojego małego... zapominalstwa. Okazało się, że jurorka hitu TVN na początku zapomniała o rocznicy ślubu, a do tego, kolejny raz ten dzień spędza z mężem osobno.

Wstaję rano i tak sobie myślę: 2 września, 2 września... Coś się wtedy wydarzyło, coś kojarzę.. no tak, już wiem:NASZA ROCZNICA ŚLUBU🤦🏻‍♀️💕🤦🏻‍♀️

Jak to się stało, że zapomniałam? Jak to się stało, że jestem teraz nad morzem a mąż w Krakowie i że rocznicę spędzimy osobno?! I to już po raz kolejny... (rok temu 2.09 też byłam z mamą nad morzem!) Taka ze mnie żona... - napisała Ania Starmach.