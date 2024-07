Anna Popek dostała nową pracę w Telewizji Polskiej. Dziennikarka dostała propozycję współprowadzenia programu "Zatrzymaj chwile". Na antenie będzie jej partnerować Katarzyna Kołeczek - poinformował portal Wirtualnemedia.pl. Bohaterami, debiutującego na antenie TVP1 programu mają być osoby starsze.

W każdym odcinku będą przedstawiane historie z dawnych lat. Spośród starych fotografii bohaterowie będą wybierać jedno, ich zdaniem najważniejsze. A następnie opowiedzą widzom historię wybranego zdjęcia. Nie zabraknie pięknych wspomnień, wzruszeń, ludzkich dramatów, ale i miłych doświadczeń z przeszłości bohaterów. "Zatrzymaj chwile" ma przyciągnąć przed ekrany telewizorów wielopokoleniową widownię.

To będzie program rodzinny, międzypokoleniowy. Taki program, po którego obejrzeniu chcielibyśmy, aby wnuki chwytały za telefon, dzwoniły do dziadków i koniecznie umawiały się z nimi na wspólne oglądanie zdjęć. Program, który będzie ludzi do siebie przybliżał i sprawiał, że ludzie starsi, którzy często są marginalizowani, będą wracać do swoistego obiegu życia i znowu będą ważni oraz kochani. To są nasze założenia i mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować - powiedziała Anna Popek w wywiadzie dla portalu Wirtualnemedia.pl.