Anna Popek opowiedziała o swoim programie, który już wkrótce zagości na antenie Telewizji Polskiej. Nowy projekt TVP nosi tytuł "Akcja wakacje". Będzie to typowo wakacyjny program z udziałem osób, które będą miały okazje odwiedzić swoje wymarzone miejsca na świecie. Show zastąpi w wakacyjnej ramówce program "Świat się kręci", z którym wczoraj pożegnała się Agata Młynarska. Zapowiada się świetnie! A co na ten temat ma do powiedzenia prowadząca?

To jest coś naprawdę przepięknego! Dlatego, że to jest program, który oddaje wdzięczność ludziom, którzy coś dobrego robili dla innych albo wciąż robią. Naszymi bohaterami są ludzie, którzy poświęcili życie dla innych albo, których życie bardzo ciężko doświadczyło - zdradziła Anna Popek w wywiadzie dla Party.pl.

Anna Popek poprowadzi nowy program TVP "Akcja wakacje".

