Ania Karczmarczyk w czasie treningów do "Tańca z Gwiazdami" doznała kontuzji stopy! Aktorka opowiedziała o tym Party.pl podczas prób do piątkowego odcinka show.

Ania Karczmarczyk przyznała, że naciągnęła sobie jeden z mięśni, który utrudnia jej taniec i przez to gwiazda odczuwa duży dyskomfort. W następnym odcinku aktorka zaprezentuje rumbę i podkreśliła, że dobra praca stóp w tym tańcu jest bardzo ważna. Dlatego obawia się, co dalej z jej kontuzją...

Ja już mam problem ze stopą. Naciągnęłam sobie jakiś mięsień, o którego istnieniu nie miałam pojęcia. Prawa stopa jest ok, a na lewej jak stanę to jest przeciążenie. Tym bardziej w rumbie, gdzie trzeba wyciągać stopy. Jest to duży wysiłek i dyskomfort. Cały czas wiem, że coś jest nie tak. Ale trzeba tańczyć.