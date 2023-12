Grudzień rozpoczął się dla Anny i Grzegorza Bardowskich wyjątkowo pechowo. Małżeństwo zaniepokoiło fanów nagraniem z karetki pogotowia ratunkowego, a Anna Bardowska wprost napisała o wypadku, w którym ucierpiała cała rodzina. Po niespełna dobie od zdarzenia, żona rolnika ponownie zabrała głos i ujawniła dramatyczne szczegóły. Co dokładnie się wydarzyło?

Jak co roku, grudzień miał upłynąć Annie i Grzegorzowi Bardowskim na przygotowaniach do świąt, które planowali udokumentować za pomocą cieszących się dużą sympatią widzów tzw. vlogmasów, czyli filmów o tematyce świątecznej. Niestety, małżeństwo nie wystartowało z projektem na początku grudnia. Zamiast tego, w piątek 1 grudnia, Anna Bardowska poinformowała o niebezpiecznym zdarzeniu.

Jak się okazało, rodzina Bardowskich padła ofiarą wypadku drogowego, który był na tyle groźny, że niezbędna była interwencja służb medycznych. Żona rolnika przeprosiła wówczas fanów za opóźnienie w publikacji filmów i wyjaśniła krótko jego przyczyny. Dopiero dzień później, w sobotę, Anna i Grzegorz Bardowscy zabrali głos w sprawie niebezpiecznego zdarzenia i zdradzili jego szczegóły.

Emocje opadły, jak widzicie, na szczęście już jesteśmy w domu, więcej strachu, niż się coś stało, szczególnie u dzieci. Ja jeszcze dzisiaj wróciłam do szpitala, bo wczoraj to chyba byłam w takim szoku, żeby się zająć dziećmi. Dzieci były zabrane przez dwa pogotowia i ja nie czułam, że mnie cokolwiek boli. No ale jak widzicie, jesteśmy w domu, więc na szczęście nic poważnego

- rozpoczęła relację z wypadku Anna Bardowska.