Ku zaskoczeniu internautów na instagramowym profilu Anny Bardowskiej z programu "Rolnik szuka żony" pojawiło się zdjęcie, które zaniepokoiło internautów. Bohaterka show wyznała, że miała wypadek. Co się wydarzyło? Poznajcie szczegóły!

W ostatnim czasie wszyscy żyją wydarzeniami, jakie mają miejsce w obecnej edycji miłosnego formatu TVP. Fani uwielbiają śledzić losy swoich ulubieńców na szklanym ekranie, jak i poza nim - w mediach społecznościowych. Nie da się jednak ukryć, że bohaterowie poprzednich edycji na dobre utkwili im w pamięci. Szczególną popularnością cieszy się Anna Bardowska z programu "Rolnik szuka żony", która tym razem nie miała dobrych wieści dla swoich fanów.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Agnieszka jak gwiazda w kolejnym programie TVP. Towarzyszył jej Waldemar

Bohaterka miłosnego show z chęcią dzieli się z internautami swoją codziennością. Ta robi to za sprawą mediów społecznościowych. Ostatnio wszyscy mówili o aferze u Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Tym razem gwiazda formatu także nie miała dobrych wieści. Okazuje się, że zamiast świątecznych przygotowań ta mierzy się z tragedią. Bohaterka show miała wypadek.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kandydatka Waldemara już nie ukrywa szczęścia

Na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie, na którym widać ratowników medycznych.

Przepraszam Was. Miało być tak pięknie. Pierwszy vlogmas. Mieliśmy wypadek. Wrócę, jak będzie to możliwe. Wszyscy żyjemy i to jest najwazniejsze.

poinformowała.