Anna Głogowska odchodzi z programu „Taniec z „Gwiazdami”! Zaskakujące informacje potwierdziła sama gwiazda stacji Polsat. Była już prowadząca w rozmowie z Twoim Imperium przyznała, że nie zobaczymy jej w kolejnej edycji tanecznego show. Jak Głogowska zareagowała na zmiany wprowadzone przez Ninę Terentiew?

Telewizja rządzi się swoimi prawami, usłyszałam tylko, że czas na zmiany i tyle (…) Nie ukrywam, że na początku było mi bardzo źle. Ale teraz jest już lepiej. Myślę, że rzeczywiście nadszedł czas na zmiany- tak, jak mi powiedziano. To było dziesięć lat mojego życia. Wszyscy, którzy dowiadują się o mojej dymisji, biegną z otwartymi ramionami. Wiadomo, że najbardziej wspiera mnie mój partner Piotr i przyjaciele. Czasami mam wrażenie, że im jest bardziej przykro niż mnie. Nie jestem w tym sama. Będę trzymać kciuki za moich kolegów tancerzy. Mam nadzieję, że nie wszyscy zostaną wymienieni. Mimo, że to czas na zmiany - mówi Głogowska.

Kto przyjdzie za Annę Głogowską? Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że nową prowadzącą zostanie Tatiana Okupnik - doniesienia jednego z portali w rozmowie z nami zdementowała osoba z produkcji TzG. Od jakiegoś czasu plotkuje się również, że obok Krzysztofa Ibisza pojawi się Agnieszka Kaczorowska. Co o swojej ewentualnej następczyni myśli sama Głogowska?

…jeśli chodzi o Agnieszkę Kaczorowską - jeszcze nie wiadomo czy to ona będzie prowadziła Taniec z Gwiazdami, czy jednak jakiś zawodowiec. Ale ona jest naprawdę świetna, umie pracować z mikrofonem.

Zmiany w programie nie wszystkim przypadły do gustu. Uczestnicy show w rozmowie z tygodnikiem krytykują współpracę ze stacją Polsat.

Gdy program realizowano w TVN, tram bardziej liczono się z nami. Mieliśmy do dyspozycji samochód z kierowcą, by móc bezpiecznie wrócić w nocy po nagraniu do domu. W Polsacie jeździmy na własny koszt. Nie dostajemy pieniędzy za próbne lekcje dla gwiazd, kiedyś opłacane tak samo jak lekcje indywidualne - zdradza jeden z tancerzy występujący w TzG.