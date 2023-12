Ostatnio Anna i Grzegorz Bardowcy z "Rolnik szuka żony" napędzili niezłego stracha swoim fanom. Gdy wybrali się na miasto, by nagrać świątecznego vloga, mieli wypadek. Relacja z karetki przeraziła obserwatorów pary, którzy wciąż dopytywali o to, jak się czują po wypadku. W końcu Ania postanowiła ich uspokoić i nagrała InstaStories, w którym wszystko wyjaśniła.

Bardowcy postanowili udokumentować swoje przygotowania do świąt za pomocą vlogmasów, czyli filmów o tematyce świątecznej. Niestety ich plany zostały pokrzyżowane przez wypadek samochodowy, a zdjęcie z karetki wzbudziło niepokój wśród internautów. Gdy poczuli się lepiej, Anna i Grzegorz Bardowscy opowiedzieli o szczegółach wypadku na swoim Instagramie. Okazało się, że pewna kobieta uderzyła w ich samochód, gdy Ci stali w korku. Najbardziej przestraszone były pociechy pary, które nie wiedziały co, się dzieje — wszyscy skarżyli się również na ból szyi.

Internauci bardzo martwili się o stan zdrowia Bardowskich i wciąż dopytywali się o to, co u nich słychać. Dlatego była uczestniczka "Rolnik szuka żony" postanowiła nagrać InstaStories, w którym wyjaśniła, że wrócili już do normalności i cała rodzina czuje się lepiej.

Ogólnie powiem Wam, że czuje się już znacznie, znacznie lepiej. Szyja mnie mniej boli więc naprawdę jest ok. Dzieciaki chodzą do szkoły, do przedszkola, jak ogarniam życie tak jak do tej pory. Dzisiaj byłam na zakupach, więc dziękuje bardzo, że się martwicie, jest naprawdę w porządku.

— zdradziła żona rolnika.