Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" są jedną z najsympatyczniejszych par, które w programie znalazły miłość. Para prywatnie tworzy rodzinę patchworkową - Marta Paszkin ma już córkę z poprzedniego związku. Jak udaje jej się razem z Pawłem utrzymać dobre relacje z tatą Stefanii? Najpopularniejszy farmer w kraju nie ukrywa, że podstawą jest szczerość i zaufanie.

Rodziny patchworkowe są coraz popularniejsze i jak wiadomo, nie zawsze jest łatwe utrzymanie dobrych relacji z byłym partnerem czy partnerką. Marcie Paszkin z "Rolnik szuka żony" to się udało i nie ukrywa, że to Paweł miał ogromny wpływ na to, jak dziś obecnie funkcjonuje ich patchworkowa rodzina.