Agnieszka z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z kolejnego programu telewizyjnego, w którym wzięła udział. To nie wszystko! Agnieszce towarzyszył też Waldemar oraz Anna. Uczestnicy 10. edycji zaprezentowali się w nowej odsłonie, a Agnieszka wygląda jak gwiazda Hollywood. Co za ujęcia! I ta stylizacja...

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" jak gwiazda filmowa w kolejnym programie TVP

10. edycja "Rolnik szuka żony" swój finał ma 10 grudnia. To wtedy dowiemy się, które pary ostatecznie zdecydowały się dać sobie szansę, a tymczasem okazuje się, że trójka uczestników już niebawem pojawi się w kolejnym programie Telewizji Polskiej. Agnieszka z "Rolnik szuka żony" właśnie pochwaliła się relacją z planu programu "Jaka to melodia?". Agnieszka wygląda jak milion dolarów w czerwieni i eleganckim naszyjniku. Sami zobaczcie!

Instgarm

W programie "Jaka to melodia?" oprócz Agnieszki pojawiła się też Anna i Waldemar. Trzeba przyznać, że uczestnik zdecydował się na małą metamorfozę i skrócił włosy, co wypada zdecydowanie na plus. W nowej odsłonie Waldemar wygląda naprawdę dobrze. Będziecie oglądać?

Screen/Rolnik szuka żony