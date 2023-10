Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała swój salon w nowej odsłonie. Co za zmiana!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zaskoczona zachowaniem Grzegorza! Po powrocie do domu nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła w nowym domu...

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała relację z nowego domu i zdradziła, co zastała po powrocie. Okazuje się, że sprawcą zaskoczenia był mąż Anny, Grzegorz Bardowski. "Grzesiu, jestem w szoku. Naprawdę!" - mówi wprost żona rolnika. Co się wydarzyło w nowym domu? Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zaskoczona zachowaniem Grzegorza! Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" w listopadzie oficjalnie zamieszkali w nowym domu. Para wiosną zamierza rozpocząć prace nad wymarzonym ogrodem, a tymczasem w salonie Bardowskich już pojawiły się świąteczne dekoracje i aż dwie choinki. Na co dzień to Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" dba o dom, a w mediach społecznościowych relacjonuje wszelkie zmiany, jakie mają miejsce w ich życiu i gospodarstwie. Teraz opublikowała zaskakującą relację z rozmowy z mężem i nie kryje zaskoczenia, tym, co zrobił jej mąż... Grzesiu, jestem w szoku. Naprawdę! Moje serduszko bardzo się cieszy. Jeju, dziękuję Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Adrianna porównana do Anny Bardowskiej. Złośliwy komentarz partnerki Michała! Szybko okazało się, czym Grzegorz Bardowski tak zaskoczył swoją żonę. Wygląda na to, że Anna doceniła fakt, że jej mąż po prostu posprzątał: Ja tak lubię, kiedy stoliki są puste i jest na nich po prostu czysto - wyjaśniła Anna Bardowska. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała wyjątkowe zdjęcie i pisze: "wspaniały wieczór" Para po przeprowadzce do nowego domu stara się dbać, aby było w nim przytulnie, a świąteczne dekoracje z pewnością w tym pomagają. Anna Bardowska w tym roku jednak nie spędzi świąt w swoim domu, bo wyjeżdża razem z dziećmi i Grzegorzem do swoich rodziców. ...