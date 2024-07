Facebooki celebrytów to nierzadko kopalnia złotych myśli. To właśnie tam Anna Wendzikowska z nudów soczyście przeklinała, a Ewa Farna narzekała na swój ciężki los (zobacz). Teraz na równie szczere impulsywne wyznanie zebrała się Anna Bałon. Finalistka "Top Model", która coraz mniej przypomina swoją figurą modelkę, dzisiaj po północy zebrała się na życiowe "wieczorne przemyślenia", podczas których doszła do wniosku, że "wolałaby być gejem".

- Wiecie co, gdybym urodziła się facetem, to chyba wolałabym być gejem! A Wy? - zagaiła swoich fanów Bałon.

Nie ona jedna. Za granicą do takiego samego wniosku doszła m.i Lady Gaga, a Robbie Williams zapewnił w wywiadzie, że "chciałby mieć syna geja".

Czy takie wyznania w Polsce budzą jeszcze kontrowersje?

