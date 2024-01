Ostatnio Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmaga się z trudnymi chwilami. Niedawno opublikowała zdjęcie z gabinetu lekarskiego, a teraz stało się to. Uczestniczka show postanowiła podzielić się ze wszystkimi swoimi obserwatorami, co ostatnio się u niej wydarzyło. To nie było dla niej łatwe.

Anita ze "Ślubu" o trudnym rozstaniu

Anita i Adrian z 3. edycji miłosnego eksperymentu TVN to jedna z bardziej lubianych par w historii programu. Małżeństwo wychowuje razem dwójkę dzieci: Jerzyka i Blankę, co chętnie relacjonuje na swoim Instagramie. Ostatnio Anita ze"Ślubu" oznajmiła, że przechodzi trudne chwile i udostępniła zdjęcia z gabinetu lekarskiego. Teraz uczestniczka show znów poinformowała o trudnym rozstaniu w jej życiu. Wszystko opowiedziała na swoim InstaStories.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła, że musiała rozstać się ze swoim ukochanym samochodem, który postanowili sprzedać razem z mężem, ponieważ nie jest im już potrzebne, tak duże auto.

Sprzedaliśmy dziś nasz rodzinny samochód po 2 latach. Strasznie go lubiłam, ale nasze dzieci już nie jeżdżą w wózkach, więc nie potrzebujemy, aż tak dużego 7-osobowego auta — napisała Anita.

Sprzedaż auta nie była łatwa dla uczestniczki show, który stwierdziła, że przywiązuje się do rzeczy. Anita nie kryła jednak podekscytowania związanego z szukaniem nowego samochodu.

Mimo wszystko ja strasznie się przywiązuje do rzeczy i troszkę smutno się zrobiło, jak odjechał. Czas zacząć poszukiwania. — dodała.