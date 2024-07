Anita Sokołowska wyznała, co wydarzy się u jej bohaterki w serialu "Przyjaciółki"! Zuza jest jedną z ulubionych bohaterek widzów, a jej perypetie z zaciekawieniem śledzą miliony. Podczas promocji dania Anity Sokołowskiej dla warszawskiej restauracji Signature, aktorka zdradziła nam co nieco o dalszych losach swojej bohaterki. Co konkretnie? Posłuchajcie!

Porażka. Porażka na całej linii. Zuza znajdzie się w bardzo trudnym momencie swojego życia. Wszystko, co przeżyła do tej pory to pikuś. Traci wszystko, na każdym polu: osobistym, zawodowym, zostają jej tylko przyjaciółki. Finał 8. sezonu "Przyjaciółek" będzie bardzo interesujący, ale nie ukrywam, że są rozmowy na temat 9. transzy - powiedziała Party.pl Anita Sokołowska.

