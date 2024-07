W 2. sezonie "The Brain. Genialny umysł" w jury zasiądzie Remigiusz "ReZi" Wierzgoń, znany youtuber, który zajmie miejsce Mariusza Pudzianowskiego. Jak ocenia go Anita Sokołowska? Tylko nam gwiazda powiedziała, czy wcześniej znała Remigiusza i jak go ocenia na planie show "The Brain. Genialny umysł". Czy Remigiusz Wierzgoń sprawdzi się w nowej roli? Koniecznie zobaczcie nasz materiał wideo!

Co o Remigiuszu sądzi Anita Sokołowska? Odpowiedź znajdziesz w naszym wideo!