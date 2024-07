1 z 5

Anita Sokołowska rozpoczęła nagrania do drugiej edycji programu "The Brain. Genialny Umysł", który zobaczymy jesienią w Polsacie. Nowe odcinki to również... nowy kolor na głowie znanej aktorki! Gwiazda "Przyjaciółek" zdecydowała się na... jasne refleksy!

Zobacz także: FARBOWANIE WŁOSÓW W DOMU TO BANAŁ! OTO 6 NAJLEPSZYCH FARB Z KWC

Anita Sokołowska zmieniła fryzurę

Anita Sokołowska, mimo wakacji, ma sporo pracy! Niedawno rozpoczęły się zdjęcia do nowego sezonu "Przyjaciółek", a ponadto - gwiazda jest jurorką programu "The Brain. Genialny Umysł". I właśnie na tę okazję gwiazda udała się do fryzjera! Efekty zobaczycie na kolejnej stronie.

Zobacz także:

"Przyjaciółki": Nie tylko praca, ale i dużo śmiechu! Zobaczcie zdjęcia zza kulis 10. sezonu!

Skończyły 40 lat i zachwycają swoim wyglądem! Rusin, Sokołowska, Kalczyńska, Przetakiewicz, a może inna gwiazda zasługuje na miano najseksowniejszej? Zagłosuj w gorącym PLEBISCYCIE!