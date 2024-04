Ania z "Rolnik szuka żony" to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek 10. edycji programu. Dziś fani mogą śledzić jej losy za pośrednictwem Instagrama, na którym od czasu do czasu rolniczka publikuje nowe treści. Tym razem postanowiła zorganizować Q&A, a dominującym tematem były oczywiście pytania o to, czy Ania i Jakub powitali już na świecie synka. Rolniczka szczerze odpowiedziała!

Reklama

Czy Ania z "Rolnik szuka żony" już urodziła?

Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" poinformowali, że zostaną rodzicami w świątecznym odcinku programu. Od tamtej pory fani z jeszcze większą uwagą śledzą ich media społecznościowe - zwłaszcza teraz, gdy termin narodzin maleństwa zbliża się wielkimi krokami. Rolniczka bowiem przyznała wprost, że zostanie mamą na wiosnę 2024.

W ostatnim czasie Ania niezbyt często odzywała się do fanów na Instagramie i z tego względu internauci zaczęli snuć domysły, że być może rolniczka i jej ukochany powitali już na świecie maleństwo. Wszyscy z niecierpliwością czekali na odpowiedź Ani i teraz w końcu wszystko stało się jasne!

Instagram @aniaderbiszewska

Podczas Q&A, które uczestniczka "Rolnik szuka żony" zorganizowała na swoim Instagramie, jeden z fanów zapytał Anię wprost:

Jeszcze jesteś w całości czy już po? - zapytał internauta nawiązując oczywiście do porodu Ani

Wówczas rolniczka odpowiedziała:

Zobacz także

Jestem w całości i mam nadzieję, że w całości pozostanę po porodzie - odparła żartobliwie Ania, dając tym samym do zrozumienia, że jeszcze nie urodziła

Ukochana Jakuba zapewniła również swoich odbiorców, że gdy tylko maleństwo pojawi się na świecie, to na pewno ich o tym poinformuje.

Instagram/Aniaderbiszewska

W dalszej części Q&A fani zaczęli dopytywać Anię z "Rolnik szuka żony", czy zdradzi imię synka po porodzie.

Tak, jak urodzę poinformujemy o wszystkim - wyznała rolniczka

Internauci chcieli się dowiedzieć również, jak obecnie czuje się rolniczka. Wówczas ciężarna partnerka Jakuba przyznała wprost:

Czuję się trochę ciężko, ale jest ok generalnie. (...) Ciążę generalnie znoszę bardzo dobrze, cały czas jestem aktywna. Wiadomo, są dni lepsze i słabsze, ale nie mogę narzekać. Faktycznie ostatni trymestr jest cięższy od poprzednich dwóch. Kilogramy dodatkowe robią swoje - wyznała Ania

Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć Ani dużo zdrowia i szczęśliwego rozwiązania. Z niecierpliwością czekamy na radosne wieści o narodzinach pociechy Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony"!

Reklama

Zobacz także: Tak Bardowscy świętują rocznicę ślubu we Włoszech. Co za kadry pary z "Rolnik szuka żony"

Instagram/Aniaderbiszewska