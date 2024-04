Ania i Kuba poznali się na planie dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" i na oczach widzów narodziło się między nimi uczucie. W wielkim finale para ogłosiła swój związek, a w specjalnym odcinku świątecznym okazało się, że para spodziewa się dziecka! Zakochani ostatnio coraz częściej pokazują urocze kadry z przygotowań do narodzin ich synka. Czyż nie są uroczy?

Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" przygotowują się do przyjścia synka na świat

Uczucie między Ania i Kubą z "Rolnik szuka żony" kwitnie z dnia na dzień. Poznali się dzięki programowi i chętnie pokazuje na Instagramie, jak wygląda ich wspólna codzienność. Choć na początku niewiele wskazywało na to, że zakończą program jako para, to jednak teraz są już szczęśliwym narzeczeństwem i odliczają dni do przyjścia synka na świat, a to może wydarzyć się lada moment. Rolniczka rzadko mówi o ciąży, ale ostatnio zaskoczyła swoich fanów. Ania z "Rolnik szuka żony" pokazała wyjątkowe kadry i pochwaliła się sporym ciążowym brzuszkiem.

Ostatnio zaś Kuba dodał InstaStory w którym przekazał, że Ania kazała mu szybko wracać do domu! Domyślacie, się dlaczego?

Rolnik szuka żony TVP

Ania z "Rolnik szuka żony" ostatnio pochwaliła się na instagramie łóżeczkiem dla synka, a teraz kompletują koleje mebelki. Kuba zdradził, że Ania podstępnie go zwabiła do domu obiecując niespodziankę!

A mówiła: Kochanie wracaj szybko, bo mam dla Ciebie niespodziankę w domu(...) No to mam niespodziankę. napisał Kuba na InstaStory, publikując zdjęcie dziecięcych mebelków do skręcenia.

Ania również opublikowała InstaStory, w którym przyznała, że lubi zaskakiwać Kubę.

Instagram@jakub_manikowski

A my nie możemy się już doczekać radosnych wieści i pierwszych zdjęć z synkiem! Myślicie, że to już niedługo?

