"Love Island": Maciek żałuje, że rzucił Anię! Uczestnik show zamieścił szokującą relację!

Maciej Dąbrowski był chyba jednym z najbardziej niezdecydowanych uczestników 3. edycji "Love Island". Najpierw był z Anią, jednak ciągle doszukiwał się jakichś przeszkód w ich relacji. Następnie rzucił ją dla Zery, jednak jego związek z piękną brunetką zakończył się równie szybko, jak się zaczął. Ostatnią partnerką Maćka na "Wyspie Miłości" była Laura, jednak i w tym przypadku bardzo szybko pojawiły się problemy i ostatecznie ich związek też się rozpadł.

Jak się jednak okazało, Maciek najwyraźniej bardzo żałuje, że porzucił Anię! W swojej najnowszej relacji na InstaStory przyznał, że decyzja o rozstaniu z Anią była błędem z jego strony. Czyżby chciał znów wkupić się w jej łaski? Sprawdźcie szczegóły!

"Love Island": Maciek żałuje decyzji o rozstaniu z Anią

Związek Maćka i Ani w 3. edycji "Love Island" dostarczył widzom sporo emocji. Na początku fani show byli przekonani, że ta para może nawet dojść do finału, ale niestety, szybko pojawiły się pomiędzy nimi pierwsze zgrzyty. Wydarzeniem, które głównie wpłynęło na definitywny rozpad ich relacji, było wejście Zery do programu. Kiedy Maciek bez wahania porzucił dla niej Anię, dziewczyna zaznaczyła, że nigdy nie da mu już drugiej szansy.

Po rozstaniu chłopak szybko doszedł do wniosku, że Zera to jednak nie jest kobieta dla niego i ku zaskoczeniu wszystkich na następnym przeparowaniu znów wybrał Anię. Dziewczyna jednak dotrzymała słowa i nie związała się ponownie z Maćkiem. Niedługo potem do willi wszedł Cezary i to właśnie z nim teraz tworzy szczęśliwy związek.

Ania to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek 3. edycji "Love Island". Widzowie pokochali ją za szczerość, poczucie humoru i dobre serce. Wygląda na to, że wszystkie piękne cechy Ani po czasie docenił również Maciek, który przyznał, że decyzja o rozstaniu z nią była błędem!

- Czego brakowało Ania, że jej nie chciałeś - zapytał jeden z fanów. - Niczego jej nie brakuje, decyzja o odejściu była moim błędem. Ale czasu już nie cofniemy - przyznał Maciek.

Czyżby Maciek liczył na to, że jeszcze uda mu się zdobyć serce Ani?

Instagram

Ania długo nie mogła znaleźć miłości w programie, ale na szczęście na "Wyspie Miłości" pojawił się Cezary. Ich związek kwitnie, a sama Ania już wcześniej przyznała, że nie da drugiej szansy Maćkowi.