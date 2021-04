"Love Island 3": Cezary i Ania nie utrzymują ze sobą kontaktu po programie? Jest szczery komentarz uczestnika show Polsatu! 

Czy związek Ani i Czarka przetrwał po programie? Para wciąż utrzymuje ze sobą kontakt? Uczestnik trzeciej edycji "Love Island" podczas relacji na InstaStories odpowiedział na pytania internautów! Ania i Czarek byli jedną z trzech par, które walczyły o zwycięstwo w wielkim finale, ale nie wszyscy widzowie wierzyli, że ich relacja jest prawdziwa i będą ze sobą po powrocie do Polski. A jak jest w rzeczywistości? Sprawdźcie, co napisał Cezary!

"Love Island 3": Ania i Czarek mają ze sobą kontakt?

Ania i Czarek w "Love Island 3" tworzyli związek z najkrótszym stażem. Para dopiero tuż przed wielkim finałem ogłosiła, że jest razem, a internauci nie wierzyli, że ta relacja przetrwa po programie- chyba wszyscy pamiętali bowiem, że po wejściu do willi Czarek powiedział głośno, że to Stella jest jego faworytką. Jak już wiemy Ania i Czarek ostatecznie zajęli trzecie miejsce w programie i dziś wrócili już do swoich domów.

Teraz Cezary podczas relacji na InstaStories zdradził, czy wciąż utrzymuje kontakt z Anią. Wszystko wskazuje na to, że ich związek kwitnie w najlepsze!

Kiedy widzicie się z Anią?- zapytał jeden z internautów.

Z Anią widzimy się już w poniedziałek, miała zostać dłużej w domu ale na szczęście przyjeżdża szybciej- odpowiedział Cezary.

Czarek odpowiedział przy okazji, czy chciałby, żeby Ania miała ciemny kolor włosów.

Haha nie, nie chciałbym, podoba mi się bardzo w jej naturalnym kolorze włosów- odpowiedział na pytanie internautów.

Kibicowaliście Ani i Czarkowi? My mocno trzymamy za nich kciuki i już czekamy na najnowsze zdjęcia pary!

Zobacz także: Waleria z "Love Island 3" zdradziła, ile waży i jak dba o swoją figurę! My jesteśmy w szoku

Cezary z "Love Island" odpowiedział na pytania internautów.

Instagram

Ania i Czarek zdecydowali się na związek tuż przed finałem "Love Island". Para zajęła trzecie miejsce w programie.