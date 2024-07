Wiosna w polskiej telewizji została zdominowana przez programy rozrywkowe, a największe stacje robiły wszystko, żeby przyciągnąć jak najwięcej widzów przed telewizory. Skutecznie udało się to Polsatowi, który w swojej ofercie programowej znalazł miejsce dla dwóch popularnych na świecie formatów: "Taniec z gwiazdami" (do tej pory realizowany przez TVN) oraz "Twoja twarz brzmi znajomo". Każdy z nich okazał się wielkim hitem i gromadził miliony widzów przed telewizorami. Przypomnijmy: Wiosna należała do Polsatu. Stacja zdeklasowała konkurencję

Podczas gdy trwają już nagrania do nowego sezonu "Twoja twarz brzmi znajomo", wciąż nie wiadomo kto pojawi się w drugiej odsłonie "Tańca z Gwiazdami". Na giełdzie nazwisk przewijają się różne gwiazdy, ale tylko kilka osób zostało potwierdzonych przez Ninę Terentiew. Na parkiecie na pewno zobaczymy Marcelinę Zawadzką, Agnieszkę Sienkiewicz, Mateusza Banasiuka oraz Miśka Koterskiego. "Świat i ludzie" donosi, że pewne miejsce w show zapewnione ma również Ania Wyszkoni, była wokalistka zespołu Łzy.



Ukochany Maciek przekonał piosenkarkę, by wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami". Tak pięknie zaśpiewała w wiosennym finale programu, że producenci zaprosili ją także do udziału w kolejnej edycji. - czytamy.

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to Anię czeka teraz przygoda życia. Będziecie jej kibicować?

