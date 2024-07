Ania i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" wpuścili kamery do swojego domu! Para z drugiej edycji show niedawno powitała na świecie synka, którego właśnie ochrzcili. Kamera "Pytania na Śniadanie" sfilmowała parę, która już przygotowuje się do świąt. Ania i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" podkreślili, że będą to dla nich wyjątkowe święta:

Te święta będą dla nas wyjątkowe, właśnie z uwagi na to, że spędzimy je w trójkę. Ale jednak nie będziemy się zamykać w domu, ponieważ bardzo dużą uwagę przywiązujemy do tradycji, do przebywania z rodziną więc na pewno wybierzemy się do rodziców Grześka, tutaj, piętro niżej i na pewno też znajdziemy czas, żeby pojechać do moich rodziców. Każdy też się z nami cieszy, że nasza rodzina się powiększyła - przyznała Ania. U nas jest tak, że do dzieci przychodzi zajączek i zając chowa prezenty w ogrodzie, dzieci muszą je odnaleźć, co prawda w tym roku chyba to będzie niemożliwe, więc zając pofatyguje się do łóżeczka.