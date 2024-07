1 z 17

Mamy zdjęcia 8 rolników i dwóch rolniczek, którzy zaprezentują się w pilotażowym odcinku 4. edycji "Rolnik szuka żony". To oni zostali wybrani przez redakcję programu spośród 1300 kandydatów! Pochodzą z 8 województw, a pracują w gospodarstwach, które mają od kilku do kilkudziesięciu hektarów. Nowa edycja "Rolnik szuka żony" wystartuje dopiero jesienią 2017, ale już teraz możecie sprawdzić, jak wyglądają nowi uczestnicy show TVP. W jakim są wieku? Reprezentują przedział wiekowy od 27 do 72 lat.

A tego kim są i co robią dowiemy się dopiero z pilotażowego odcinka, który zobaczymy w Święta Wielkanocne 16 kwietnia o 21.25 na TVP1.

W naszej galerii możecie zobaczyć 10 uczestników, którzy przez najbliższe miesiące będą czekali na listy od osób, które są zainteresowane wspólnym poszukiwaniem miłości. Piątkę z nich, która dostanie najwięcej listów, finalnie zobaczymy w 4. edycji "Rolnik szuka żony".

Oceńcie sami, którzy z nich mają na to szansę.

Zobacz także: Wiemy, na co Ania i Robert z "Rolnik szuka żony" wydali pieniądze z reklamy! W co zainwestowali?