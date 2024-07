Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony pokazali kolejne zdjęcie, tym razem ze swojego zimowego spaceru. Rolnik sugeruje, że planują z Anią urlop w Bieszczadach. Na zdjęciu widać, że para spaceruje po ośnieżonych polach i to tylko w bluzach. Co na to fani pary? Są przekonani, że tak im gorąco z powodu uczucia, które ich łączy :).

Super kochani moje kochane mordeczki Grzesiek przytul Anie bo nam zmarznie pozdrawiam i cieplutko buziaki przesylam - napisała jedna z Internautek pod zdjęciem pary.

Pod tym zdjęciem jest mnóstwo pozytywnych i miłych komentarzy pod adresem Ani i Grzegorza z "Rolnik szuka żony". Jednak jeszcze nie dawno posypały się na nich pierwsze hejty. Niektórzy nie mogą znieść tego, że para afiszuje się swoim szczęściem. Kiedy Ania i Grzesiek pokazali zdjęcie z walentynek, można było przeczytać parę nieprzyjemnych komentarzy, że lansują się na pokaz i niedługo będzie po ich miłości. Jednak szybko hejterzy zostali spacyfikowani przez fanów, nawet nie przez samych zakochanych.

Ani i Grzegorz to jedyna para z Rolnik szuka żony, która regularnie informuje fanów na Facebooku co robią, wrzucają wspólne zdjęcia i odpowiadają fanom.

Na ostatkach para postanowiła się przebrać. Ania za... uczennice, a Grzegorz za meksykańskiego rolnika? :)