Ania i Grzegorz Bardowscy z show Rolnik szuka żony założyli właśnie bloga. Nazwali go... Tytanowy Farmer. Pierwszy wpis sympatycznego małżeństwa jest NIESAMOWITY! To wzruszający filmik poświęcony ich rodzicom. Jest uroczy! Nagrywali go w pięknych wrocławskich plenerach.

Ania i Grzegorz to bardzo lubiana para. Ich ślub stał się wydarzeniem towarzyskim w kraju. Teraz, w zaledwie trzyminutowym filmie, pokazali jak ważni są dla nich rodzice i to, co dla nich zrobili. Podziękowali im za miłość, pracę, rodzeństwo, wiarę… Nawet kondycję fizyczną, czy maniery przy stole. A wszystko to nie wypowiadając ani jednego słowa.

To naprawdę duża sztuka. Brawo ONI!

Ania i Grzegorz w swoim najnowszym filmiku:

Ich ślub, jak sami mówili był najpiękniejszym dniem w życiu.

