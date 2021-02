Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" przyłapani na pocałunku na ulicy! Ale oni się kochają!

Ania i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" to zdecydowanie najpopularniejsza para wszystkich edycji. Cieszą się ogromną popularnością w sieci i chociaż od ich obecności w programie minęło już kilka lat, wciąż utrzymują kontakt ze swoimi odbiorcami. Na co dzień Ania i Grzegorz są bardzo rodzinni i pracowici, jednak ich ostatnie zdjęcie mocno zaskoczyło internautów. Małżeństwo z "Rolnik szuka żony" opublikowało w sieci bardzo romantyczne zdjęcie. Ten pocałunek na środku ulicy to idealny dowód na to, jak się kochają!

Ania i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" w namiętnym pocałunku

Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie "Rolnik szuka żony". Niedługo po emisji show zdecydowali się na ślub. Dziś są już szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci. Czteroletniego Janka oraz rocznej Liwii. Niedługo czeka ich prawdziwa rewolucja, ponieważ wprowadzą się do ogromnego, wymarzonego i 200 metrowego domu! Od kilku miesięcy zarówno Ania jak i Grzegorz doglądają budowy, przy okazji dzieląc się z internautami pomysłami wnętrzarskimi, a także proszą ich o inspirację. Dom marzeń będzie gotowy już lada chwila!

Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" 16 kwietnia będą obchodzić już 6 rocznicę ślubu. Ich piękne uczucie nie wygasło ani na chwilę. Ostatnio na profilu instagramowym Ani pojawiło się romantyczne zdjęcie z mężem. Popularne małżeństwo nie szczędziło sobie czułości na środku ulicy!

Aby zakochać się w kimś, wystarczy przypadek, lecz aby kogoś kochać trzeba o wiele więcej. Bruno Bettelheim - napisała Ania pod wyżej wspomnianą fotografią

Internauci uwielbiają tę parę. Pod zdjęciem nie zabrakło miłych komentarzy na temat związku ulubionych "rolników".

- Śliczne zdjęcie 😍 bardzo lubię Was oglądać i słuchać Waszych rad 😍 poproszę więcej wskazówek jak dbać o noworodka albo odnośniki do stron- dziękuję i pozdrawiam 😁

- Cudownie na was patrzy się, bo widać miłość

- Przeznaczenie ❤️

- ❤️ Sama prawda❤️

Taka miłość rzadko się zdarza! Aż miło na nich popatrzeć.

Anna i Grzegorz Bardowscy już dawno nie pokazali tak romantycznego zdjęcia!

