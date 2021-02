"Rolnik szuka żony": Synek Anny i Grzegorza Bardowskich pamiętał o walentynkach! Jego prezent dla rodziców wzrusza do łez

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instastories relację, na której zaprezentowała, co przygotował dla niech ich synek z okazji walentynek. Okazuje się, że chłopiec pamiętał o święcie zakochanych i zaprezentował swój talent graficzny. Chłopiec jest naprawdę bardzo zdolny, a jego prezent jest wzruszający...

Synek Anny i Grzegorza Bardowskich pamiętał o walentynkach! Przygotował dla rodziców piękny prezent

Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się dzięki udziałowi w jednej z pierwszych edycji "Rolnik szuka żony". Po programie para pozostała aktywna w mediach społecznościowych, a nawet założyli własny kanał w serwisie YouTube, gdzie opowiadają o swoim życiu. Anna Bardowska jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje rodzinne zdjęcia i relacje.

Teraz z okazji święta zakochanych pochwaliła się, co przygotował dla nich Janek. Okazuje się, że chłopiec narysował na tablecie urocze serca dla całej rodziny. Co ciekawe rolniczka już wcześniej chwaliła się pracami plastycznymi synka i wygląda na to, że jej starszy syn faktycznie ma talent do rysowania.

Tylko spójrzcie na rysunek Janka...

Instagram

Anna i Grzegorz Bardowscy po programie "Rolnik szuka żony" stali się jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w naszym kraju. Dziś są szczęśliwym małżeństwem, mają dwójkę dzieci i spełniają marzenia o własnym domu.

Instagram / ania.bardowska

Kilka dni temu rolniczka pokazała swoje przygotowania do walentynek i zdradziła, jakie buty wybrała na ten dzień.