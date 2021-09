Ania Bardowska z mężem na romantycznej randce. Pokazała, gdzie się wybrali! 

Ania Bardowska pochwaliła się romantycznym zdjęciem z randki z mężem! Ania i Grzesiek już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. Para poznała się na planie programu "Rolnik szuka żony", a kilka miesięcy po zakończeniu emisji show usłyszeliśmy o ich ślubie. Dziś rolnik i jego żona wychowują syna Jasia i czekają na narodziny drugiego dziecka, wymarzonej córeczki. Dziewczynka ma przyjść na świat już w listopadzie, ale zanim to nastąpi szczęśliwi rodzice postanowili spędzić trochę czasu tylko we dwoje. Ania i Grzesiek wybrali się na randkę! Ania Bardowska na randce z mężem Okazuje się, że ostatnie kilka dni Grzesiek spędził poza domem. Ania na swoim profilu na Instagramie poinformowała, że jej mąż brał udział w rolniczych targach. Po powrocie do domu rolnik zabrał żonę na ramantyczną randkę! W jednym z komentarzy Ania zdradziła, że wybrali się na kolację. Po 5 dniach wrócił i chyba nawet się stęsknił 😍. Ahh te rolnicze targi. Ps. Po wczorajszym filmie mam od Was dużo pytań skąd są dane produkty, postaram się jutro zrobić listę z linkami. Dzisiaj randka z mężem 😉- zdradziła Ania. Internauci byli zachwyceni zdjęciem Ani i Grześka. Zobaczcie, co pisali pod zdjęciem pary! - Ślicznie Wam razem:) - Jesteście przecudowni😘 - Aniu wyglądasz rewelacyjnie ☺️ Miłej randki życzę 🤗- pisali internauci. Zobaczcie, jak Ania prezentowała się na randce z mężem! Ciężarna żona rolnika podkreśliła duży brzuszek w sukience w drobne kwiaty. Ania pokazała się również w okularach korekcyjnych. Zobacz także: "I ślubuję ci..." Najnowsze zdjęcia ze ślubu kościelnego Ani i Grzegorza z Rolnik szuka żony! Ania i Grzesiek Bardowscy na randce. Wyświetl ten post na...