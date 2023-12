"Taniec z gwiazdami" to kolejny format, który uległ odświeżeniu po tym, jak Edward Miszczak został dyrektorem programowym w Polsacie. Okazuje się, że taneczne show w kolejnej ramówce zadebiutuje w nowej wersji i ze zmienionym składem jurorskim. W programie zabraknie Michała Malitowskiego i Andrzeja Piasecznego.

Z dotychczasowego jurorskiego składu "Tańca z gwiazdami" w nowej edycji ma pojawić się Iwona Pavlović. Już wiadomo, że w programie z pewnością nie zobaczymy Michała Malitowskiego, który oficjalnie pożegnał się z widzami tanecznego hitu:

Z kolei Andrzej Piaseczny w odpowiedzi na oświadczenie tancerza zdradził, że jego też zabraknie w kolejnym sezonie i podziękował za tę krótką przygodę w tym programie.

Michale drogi. Poznanie was i przez tę niedługą chwilę możliwość znalezienia się wśród was w tym wspaniałym projekcie, to był dla mnie prawdziwy zaszczyt i piękna przygoda. Bardzo, bardzo dziękuję! Może umówmy się tej wiosny na obejrzenie któregoś z odcinków nowej edycji na wspólnej kanapie już przed telewizorem? Co pan na to, przyjacielu?

tymi słowami skomentował wpis tancerza Andrzej Piaseczny.