Program "Love Island. Wyspa miłości" połączył kilka par. Jedną z nich byli Alex Mokrzyńska i Łukasz Bajorek. Niestety, to już przeszłość. Para ogłosiła bowiem, że zdecydowała się na rozstanie. Wygląda jednak na to, że nie do końca odbyło się to w pokojowym nastroju. Okazuje się bowiem, że Alex zablokowała Łukasza na Instagramie.

Co wydarzyło się między uczestnikami "Love Island"? Spytaliśmy ich o to osobiście! Zobaczcie, co nam zdradzili!