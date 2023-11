Pierwszy sezon "Love Island" dobiegł już końca, ale jak się okazuje, uczestnicy wciąż budzą ogromne emocje wśród internautów. Fani show najbardziej interesują się związkami, które powstały dzięki "Love Island", a także tymi, które zaczęły się już po programie. Tu możemy wymienić relację Łukasza Bajorka, który związał się z Alex Morzyńską po zakończeniu show. Łukasz i Alex pożegnali się z "Love Island" dość szybko i wydawać się mogło, że ich historia ma wyjątkowy happy end, skoro udało im się stworzyć relację poza kamerami. Niestety, "miłość" trwała tylko miesiąc!

Łukasz Bajorek w "Love Island" wybrał Mariettę, choć zwrócił również uwagę na Alex. Jednak postanowił się do niej odezwać dopiero wtedy, gdy odpadł z programu.

Niestety, już wiemy, że między Alex a Łukaszem nic nie wyszło. Uczestniczka "Love Island" zablokowała Łukasza na Instagramie i opowiedziała o rozstaniu na swoim Instastories

Co chciałam wam misiaczki-buziaczki-myszeczki powiedzieć to to, że mi nie jest łatwo to znowu mówić, ale widzę, że dostaję znowu pełno wiadomości. (...) Jest to bardzo trudną decyzją, którą musiałam podjąć. I podjęłam decyzję, że muszę się rozstać z Łukaszem w związku z tym, że mamy różne priorytety życiowe. Mnie bardzo zależy, żeby związać się z kim na stałe i założyć rodzinę i żeby nasze rzeczywistości były wspólne, żebyśmy dzielili nasze życie razem, coś wspólnego mieli, a nie żeby każdy je osobno prowadził. (...) Ale Łukasz to jest bardzo fajne chłopak i ja wiem, że wy o tym wiecie. Spotkaliśmy się w złym czasie, kiedy każdy myśli o innych rzeczach i prowadzi inne życie. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Życzę mu szczęścia i my nadal mamy kontakt, także mam nadzieję, że wy też to uszanujecie - wyznała Alex.