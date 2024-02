Agnieszka z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" regularnie odzywa się do swoich fanów na Instagramie. Tym razem podzieliła się z nimi przemyśleniami na temat niezwykle szybko upływającego czasu i nadchodzącej wielkimi krokami wiosny. Wygląda na to, że właśnie wiosna 2024 będzie bardzo wyjątkowa dla uczestniczki "ŚOPW". Jakie zmiany szykują się w jej życiu? Zobaczcie, co zdradziła Agnieszka!

Agnieszka ze "ŚOPW" podzieliła się swoim szczęściem

Agnieszka z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to jedna z najbardziej lubianych uczestniczek, które poznaliśmy dzięki temu programowi. Choć od jej występu w "ŚOPW" minęło już sporo czasu, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przypomnijmy, że to właśnie dzięki programowi "Ślub od pierwszego wejrzenia" Agnieszka poznała Wojtka, z którym wiedzie szczęśliwe życie do dziś. Lada moment para będzie świętować swoją 5. rocznicę!

Co zatem słychać u niej dziś? Od pewnego czasu Agnieszka ze "ŚOPW" informuje swoich fanów, że w jej życiu "idzie nowe". Niedawno podzieliła się ze swoimi odbiorcami, że zaczyna spełniać kolejne swoje marzenie, jakim jest... bycie położną.

Podjęłam decyzję, że idę ponownie na studia licencjackie, czyli ponownie staję się studentką. Zaczynam od 16 marca. Idę na pielęgniarstwo. - wyznała jakiś czas temu Agnieszka

Agnieszka i Wojtek z ŚOPW

Wygląda jednak na to, że to nie koniec radosnych nowin i zmian w życiu Agnieszki ze "ŚOPW". Żona Wojciecha Janika właśnie poinformowała swoich fanów, że już nie może się doczekać na "kolejne przygody". Z jej wpisu wynika, że te rozpoczną się już wiosną!

Czas ogromnie szybko leci… Niedawno czekaliśmy na święta, a dziś już luty. Ja już tupie nóżkami na nowe, które czeka tuż za rogiem, kolejne przygody są przed nami !!! Zimo byłaś fajna, ale wiosno - przybywaj! A dla was? Jeszcze zima mogłaby chwilkę być? Czy tęsknicie za wiosną ? - napisała Agnieszka z ,,ŚOPW''

Agnieszka ze ŚOPW

O jakich przygodach mowa? Tego Agnieszka póki co nie zdradza! Mimo to fani zasypali uczestniczkę "ŚOPW" lawiną ciepłych słów i komplementów.

Ślicznie Pani wygląda

Pięknie wyglądasz

Pozdrawiam Agnieszko, ja już nie mogę doczekać się wiosny - piszą fani

Już nie możemy się doczekać, aż Agnieszka uchyli rąbka tajemnicy na temat "kolejnych przygód" w jej życiu i oczywiście trzymamy kciuki, aby wszystkie te marzenia i plany się spełniły! A Wy, śledzicie losy uczestniczki 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?