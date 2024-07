Agnieszka Włodarczyk opowiedziała o programie "Azja Express"! Już na jesieni na antenie TVN pojawi się nowy program, w którym wystąpią największe gwiazdy. Wśród nich między innymi Hanna Lis, Małgorzata Rozenek, Radosław Majdan i Agnieszka Włodarczyk. Program "Azja Express" jest bardzo wymagający, a gwiazdy muszę przetrwać w ekstremalnych warunkach. W czasie wyjazdu do Azji z pewnością nie zabrakło emocji. A jak tę przygodę wspomina Agnieszka Włodarczyk?

Tam było tak ciężko, a jednocześnie cudownie. To była najlepsza przygoda w moim życiu. Będą tam niesamowite emocje i moim zdaniem ten program będzie najlepiej oglądanym show w tym kraju. Działo się bardzo dużo! Niesamowicie fajni uczestnicy, niesamowici ludzie z ogromną pasją do tego, co robią. Normalnie nie mielibyśmy okazji się poznać, a dzięki temu programowi myślę, że mogą wyniknąć jakieś przyjaźnie na przyszłość.