Bez wątpienia Agnieszka Kotońska to królowa metamorfoz. Jej najnowsze zdjęcie, które wylądowało na jej instagramowym profilu jest tego najlepszym dowodem. Jak teraz wygląda bohaterka "Gogglebox. Przed Telewizorem"? Sami zobaczcie tę metamorfozę!

"Gogglebox": Agnieszka Kotońska i jej kolejna metamorfoza

Nie da się ukryć, że na przestrzeni czasu Agnieszka Kotońska stała się jedną z bardziej charakterystycznych twarzy TTV. Tej popularność zapewnił format "Gogglebox. Przed Telewizorem". Tymczasem okazuje się jednak, że gwiazda potrafi zaskoczyć także poza kamerami. Ostatnio Agnieszka Kotońska zdradziła, co sądzi o Marcinie i Kindze ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tymczasem natomiast kolejny raz zaskoczyła!

Instagram @agnieszkakotonska

Nie jest tajemnicą, że bohaterka "Gogglebox. Przed telewizorem" uwielbia metamorfozy. W końcu ostatnio ta zrzuciła pokaźną liczbę kilogramów. Ponadto co chwile kombinuje także ze swoimi fryzurami. W ostatnim czasie na jej głowie gościły blond doczepy z różowymi pasemkami. Tymczasem okazuje się, że taka fryzura to już przeszłość. Gwiazda zdecydowała się na powrót do... ciemnych włosów!

Agnieszka Kotońska Instagram @agnieszkakotonska

Nowe zdjęcia gwiazdy wzbudziły liczne kontrowersje:

Włosy pięknie zrobione, ale filtr na bogato

Wow 20 lat młodsza ta twarz odmieniona jakie zabiegi

Ten kolor jest dla ciebie stworzony Aga

Jak Wam się podoba w takiej odsłonie?

Instagram @agnieszkakotonska

