Agnieszka Kaczorowska weźmie udział w "TTBZ"? Gwiazda zdradziła przed kamerą Party.pl, że jest otwarta na nowe propozycje i chętnie rozwinie swoje umiejętności również w kierunku śpiewu. Wyznała nawet, że od jakieś czasu bierze lekcje śpiewania.

Już długo się uczę, ale po prostu nie ma na to tak fizycznie czasu, bo coś zawsze, żeby robić to tak regularnie. A wiadomo, to trening czyni mistrza - powiedziała Agnieszka Kaczorowska.