Na sali treningowej „Tańca z Gwiazdami” trwa gorączkowe przygotowanie do nadchodzącej edycji programu. Wśród wszystkich par szczególnie wyróżniają się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Ich wspólne treningi są pełne skupienia, ale też emocji, które widać gołym okiem. Zdjęcia i nagrania ujawniają intensywne spojrzenia, szerokie uśmiechy i bliskość, która może zaskakiwać.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz rozpalają parkiet

Treningi do "Tańca z Gwiazdami" są intensywne, ale między Agnieszką Kaczorowską a Marcinem Rogacewiczem nie brakuje żartów i subtelnych gestów, które przyciągają uwagę. Według relacji z sali prób, para wymienia uśmiechy, drobne dotknięcia i niejednokrotnie pozwala sobie na komentarze pełne podtekstu, co widać w publikowanych przez nich relacjach w mediach społecznościowych. Przykład? „Ktoś tu się męczy z miłością…” - taki żart padł w czasie jednego z treningów, co tylko podsyciło spekulacje na temat ich rzekomej relacji.

Co więcej, Agnieszka Kaczorowska to doświadczona tancerka, która doskonale wie, jak wydobyć z partnera maksimum umiejętności. Już podczas pierwszych treningów widać było pełne zaangażowanie ze strony obojga, a teraz okazuje się, że w pierwszym odcinki "Tańca z Gwiazdami" naprawdę zaskoczą swoich fanów.

Wielkie emocje już w niedzielę

Nowa edycja „Tańca z Gwiazdami” rusza już niedługo i wszystko wskazuje na to, że duet Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza może być jednym z najmocniejszych punktów programu. Ich wspólne treningi już dziś przyciągają uwagę mediów i fanów, co zwiastuje ogromne zainteresowanie pierwszym występem.

Para właśnie pochwaliła się kolejną relacją, a Marcin wyznał, że już praktycznie przestał się wstydzić Agnieszki Kaczorowskiej. Ona sama przybiła mu "piątkę" i nie ukrywa, że to dobrze, bo zmierzają we właściwym kierunku.

Najważniejsze, że przestaje się Ciebie wstydzić. Ciekawe jest to, że mnie reżyserujesz. Coraz mniej myślę o głosie wewnętrznej krytyki… (…) Czyli to jest właściwy kierunek - powiedział Marcin Rogacewicz

