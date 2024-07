Przyjaźń Agnieszki Hyży i Pauliny Sykut wystawiona na próbę? Jak podaje tygodnik "Na żywo", Hyży chciała poprowadzić kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami". Tymczasem propozycję tę otrzymała Paulina Sykut, z którą prowadziła do tej pory "Kulisy Tańca z Gwiazdami". Podobno Agnieszka jest zawiedziona decyzją stacji, a Paulina bardzo zaskoczona:

Sykut prowadzi "Kulisy Tańca z Gwiazdami" znacznie krócej niż Popielewicz, więc ten wybór nie był oczywisty. Czuję się niezręcznie, bo przyjaźni się z Agą i nie chce, aby jej nagły awans popsuł ich wzajemne, dobre relacje - stwierdził informator gazety.

Czy Agnieszka rzeczywiście ma żal do Pauliny o to, że to akurat ona została prowadzącą show?

Plany Agnieszki Hyży

Jak udało się dowiedzieć Party.pl, Agnieszka Hyży bardzo kibicuje Paulinie w nowej roli i trzyma za nią kciuki. Sama ma teraz sporo obowiązków zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Dziennikarka wraz z ukochanym, Grzegorzem Hyżym właśnie skończyła remont mieszkania, do którego wkrótce się wprowadzą. Poza tym Agnieszka szykuje się do swojego nowego programu "Powiedz tak", który pojawi się już jesienią na antenie Polsat Cafe. Jak widać prezenterka nie może narzekać na brak zajęć. Obu paniom gratulujemy nowych wyzwań!

Paulina Sykut w "Tańcu z gwiazdami" zastąpi Annę Głogowską, która prowadziła cztery edycje tanecznego show.