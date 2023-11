Za nami 4. odcinek "Agenta" - co działo się w programie? Kto odpadł? Kto waszym zdaniem już teraz najbardziej wygląda na tytułowego Agenta? Wszystko znajdziecie w tekście poniżej!

Na początku 4. odcinka uczestników przywitała rodzina królewska. Peja dostał tajemniczy prezent, który mógł otworzyć później. Po spotkaniu przyszedł czas na pierwsze zadanie - uczestnicy podzieleni na grupy dostali zdjęcia i musieli znaleźć miejsca, w których te zdjęcia zostały zrobione. Po zadaniu okazało się, że uczestnicy stracili całe 4000 złotych.

Czy Michał Mikołajczak jest Agentem?

Drugie zadanie? Sala kinowa i... okazało się, że Michałowi Mikołajczakowi ktoś podrzucił pieniądze do kieszeni! Czy to jest agentem? To zdarzenie wzbudziło w uczestnikach wiele emocji!

W drugim zadaniu uczestnicy musieli wybrać osobę, której najbardziej ufają. Wybrali Peję. Potem uczestnicy ustawili się w linii co 80 kroków. Ostatnia była Ania Lucińska - dostała listę ze słowami - musiała zapamiętać jak najwięcej słów - i przekazać je kolejnej osobie. Ta osoba - musiała zrobić to samo i przekazać je następnemu uczestnikowi. Wtedy pojawiły się kolejne wątpliwości co do zaufania do konkretnych uczestników...

Kto ostatecznie odpadł z programu?

Z programem pożegnała się... Anna Skura. Anna Skura jest autorką bloga "What Anna Wears", na którym opisuje swoje życie, m.in. modowe życie. Anna Skura ma 31 lat. Podróżuje z mężem, poza tym uprawia sport - biega w maratonach, surfuje, ćwiczy pole dance, wspina się po górach.

Czy po 4. odcinku już wiecie, kto jest Agentem? Mikołajczak twierdzi, że agent jest... kobietą! Zgadzacie się z nim?

Agent - czekacie na 5. odcinek?

Już wiecie kto jest agentem?

