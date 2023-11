2 z 13

Odcinek 3, dzień piąty, Hongkong.

Uczestnicy zastanawiają się, kto zdobył immunitet na bazarku. Większość była przekonana, że to Michał Mikołajczak ma immunitet, ale Piotr Świerczewski zdradził, że to on jest w jego posiadaniu. Reszta uczestników nie wie, że to były piłkarz jest bezpieczny.

Z samego rana uczestnicy spotykają się w busie, szybko orientują się, że nie ma z nimi Ryśka oraz Michała. Okazuje się, że raper i aktor kilka godzin wcześniej zostali przewiezieni do luksusowego hotelu. Nie wiedzieli jednak gdzie są, bo mieli opaski na oczach.

Z kolei pozostali uczestnicy spotykają się z Kingą Rusin. Jakie mają zadanie? Muszą znaleźć Ryśka i Michała. Kinga dzieli ich na dwie grupy i daje im telefony komórkowe. Komórki mają też “porwani” uczestnicy, którzy mają nawigować uczestników. Jeśli jedna z grup odnajdzie chłopaków, zarobią 2 tysiące, jeśli obie grupy zrobią to w ciągu 30 minut - zarobią 4 tysiące.

