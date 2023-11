Julia Wróblewska odchodzi z "M jak miłość"? Spekulacje o tym, że aktorka możne zniknąć z obsady popularnego serialu Telewizji Polskiej pojawiły się jakiś czas temu po enigmatycznej wypowiedzi aktorki dla jednego z portalu.

- Tego nie mogę powiedzieć, niestety. Jak wiadomo, teraz wyjechałyśmy do Francji - powiedziała aktorka w odpowiedzi na pytanie o dalsze losy swojej serialowej bohaterki.

Powodem ewentualnego pożegnania Julii Wróblewskiej z rolą serialowej Zosi Warakomskiej miał być udział aktorki w reality show TVN "Agent-Gwiazdy". Głos w sprawie zabrała agentka młodziutkiej gwiazdy. Już wszystko jasne!

Postać Zosi Warakomskiej zniknie z "M jak miłość"?

Julia Wróblewska zostaje w serialu "M jak miłość". Grana przez aktorkę Zosia na razie zniknęła z serialu, jednak wiadomo, że za jakiś czas wróci. Informacje o tym, jakoby Julia Wróblewska miała na stałe zniknąć z serialu TVP zdementowała agentka gwiazdy.

- To bzdura. Po prostu bohaterka, grana przez nią w serialu wyjechała. Julia ma zaplanowane kolejne dni zdjęciowe. Nic się nie dzieje - powiedziała w rozmowie z portalem Onet.pl.

Julia Wróblewska występuje w serialu "M jak miłość" od 2017 roku. Postać grana przez aktorkę, Zosia Warakomska, wyjechała do Francji i zostanie tam, by zdać międzynarodową maturę. Na czasu udziału Julii Wróblewskiej w hitowym show stacji TVN "Agent-Gwiazdy", producenci serialu "M jak miłość" zaplanowali dla gwiazdy przerwę w pracy. Nie oznacza to jednak, że Wróblewska kończy pracę przy telenoweli. My już czekamy na nowe odcinki z udziałem Julki. W międzyczasie będziemy trzymać kciuki za gwiazdę w show TVN!

Julia Wróblewska jest jedną z uczestniczek programu "Agent-Gwiazdy" stacji TVN.

Nie oznacza to jednak, że aktorka zniknie z serialu "M jak miłość".