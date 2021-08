Anita i Adrian to szczęśliwa para trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Między nimi zaiskrzyło niemal od razu i od czasu ich ślubu przed kamerami są nierozłączni. Para doczekała się nawet dwojga dzieci! Jako udany przykład miłosnego eksperymentu, Anita i Adrian z ciekawością śledzą losy uczestników kolejnych edycji programu. Z wieloma z nich para zdążyła się już zaprzyjaźnić! Jak się okazuje, Anita nie miała jednak okazji poznać osobiście Karola i Laury, jednak jako pierwsza skomentowała ich związek! Laura i Karol stanowią osobliwy przypadek, ponieważ mimo iż w programie nie zostali do siebie dobrani, to znaleźli wspólne szczęście po programie. Wiadomość o tym, że para jest zaręczona, zelektryzowała fanów! Do tej pory inni uczestnicy programu nie skomentowali tego wydarzenia, ale Anita zdecydowała się zabrać głos w sprawie! Co powiedziała? Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" komentuje zaręczyny Laury i Karola: "czuję się zaproszona do tańca" Anita, zawodowa tancerka, nie raz podkreślała, jak taniec jest dla niej ważny. Nic więc dziwnego, że fani połączyli fakt, iż Anita jest profesjonalną tancerką i zasugerowali, żeby uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pomogła przygotować pierwszy taniec Karolowi i Laurze! Anita postanowiła do sprawy odnieść się na swoim Instagramie i w ten sposób ujawniła, że kibicuje parze: karol.macierz, czuję się zaproszona do tańca, ale ten pierwszy chętnie pooglądam. Mocno trzymam kciuki i chociaż osobiście się nie poznaliśmy, to wydaje mi się, że na odległość wyczuwa się dobrą energię również - napisała na swoim InstaStory Anita. Para, jaką stworzyli Laura i Karol jest pierwszym takim przypadkiem w programie! Eksperci dobrali im przecież zupełnie innych partnerów. Laura tworzyła...