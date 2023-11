1 z 4

Agata z piątej edycji programu "Rolnik szuka żony" jest w ciąży? Takie plotki pojawiają się już od kilku tygodni - niektórzy fani show twierdzą, że Łukasz i Agata za jakiś czas zostaną rodzicami. Atmosferę wokół rzekomej ciąży wybranki rolnika z pewnością podgrzewają ich wypowiedzi, w których nie ukrywają, że chcą założyć rodzinę i mieć dzieci. W ostatnim odcinku Łukasz oświadczył się Agacie, a później znów wspominali o potomstwie.

Za rodzinę - naszą wspólną. Tą, co jest i tą, co będzie - mówiła Agata. Ty będziesz mnie dokarmiał, jak będę w ciąży. I spełniał moje zachcianki.

Czy Agata rzeczywiście jest w ciąży? W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" wydarzyło się coś, co może wskazywać na to, że narzeczona rolnika wcale nie spodziewa się dziecka! O co chodzi?

