W programie "Alarm" tuż przed świętami Bożego Narodzenia ukazał się reportaż na temat programu "Rolnik szuka żony". Kamery zajrzały za kulisy nagrywania świątecznego odcinka, w którym gościło kilka par z poprzednich edycji oraz uczestnicy 5. edycji "Rolnika". Z reportażu dowiedzieliśmy się, że Małgosia i Paweł z 4. edycji programu będą mieli syna, który otrzyma imię Ryszard. Na nagraniu świątecznego odcinka nie mogło zabraknąć również Agaty i Łukasza, którzy niedawno zaręczyli się. Co para zdradziła na temat swojego związku?

Agata i Łukasz z "Rolnik szuka żony" znali się przed programem?

Łukasz to najbardziej kontrowersyjny uczestnik 5. edycji show TVP. Rolnik na planie programu poznał Agatę, której oświadczył się i został przyjęty. Para planuje już nawet ślub! W życiu rolnika wszystko ułożyło się dobrze, znalazł miłość, ale nie zaskarbił sobie sympatii widzów. A wszystko przez to, że za długo zwlekał z odrzuceniem Pauliny. Podczas trwania programu rolnik zaprosił do swojego domu nie tylko Agatę, ale też Iwonę i Paulinę. Ta ostatnia straciła dla niego głowę i bardzo się starała, żeby zdobyć jego serce, ale on był już zauroczony Agatą i to z nią postanowił kontynuować znajomość. Paulina wściekła się, a większość widzów stanęła po jej stronie i bardzo współczuła jej. Łukasz znalazł się w ogniu krytyki, a do tego pojawiło się wiele teorii na temat jego znajomości z Agatą - jedni mówili, że para spodziewa się już dziecka, inni pisali, że pewnie znali się przed programem, bo Łukasz momentalnie zakochał się w Agacie, a ona zaledwie po kilku tygodniach znajomości przyjęła jego oświadczyny. Jaka jest prawda w tej sprawie? Czy znali się wcześniej?

- Gdybym znał Agatę przed programem to bym się do niego nie zgłaszał. Takiej kobiety jak Agata szukałem i dzięki programowi ją znalazłem, nie przed - powiedział w programie "Alarm" Łukasz.

Para wyznała, że tak naprawdę poznali się dobrze dopiero po tym, jak ekipy programu wyjechała z domu Łukasza, a Agata została u niego jeszcze tydzień. Potem zostali już parą, a teraz planują ślub!

Para opowiedziała o swoim związku