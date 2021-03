Aga z "Love Island" ostro o Sebastianie z "Hotelu Paradise": "Jego infantylność ponownie się potwierdza" 

Przed internautami nie ma tajemnic. Niemalże od razu po pojawieniu się Sebastiana w "Hotelu Paradise" wiedzieli, że już skądś go kojarzą! Bardzo szybko wyszło na jaw, że to były partner gwiazdy "Love Island", Agi Boryń. Sebastian jednak niechętnie podchodzi do pytań o jego stary związek, co totalnie nie podoba się Adze! Zapytana przez fanów, co sądzi na temat tego, że były chłopak udaje, że jej nie zna, odpowiedziała dość ostro. To mu się nie spodoba!

Zobacz także: Nowy uczestnik "Hotelu Paradise" to... były chłopak Agi Boryń z "Love Island"! Mamy ich wspólne zdjęcia

Aga z "Love Island" ostro o byłym. Sebastianowi z "Hotelu Paradise" się to nie spodoba

Sebastian ma za sobą krótki ale intensywny pobyt w "Hotelu Paradise". Niestety ze względu na wypadek, który zdarzył się podczas zabawy przy basenie, musiał zrezygnować z udziału w show. Jego obecność w programie wywołała jednak spore zamieszanie w mediach. To wszystko przez jego stary związek. Okazuje się, że był w związku z uczestniczką "Love Island" Agą Boryń, która de facto aktualnie jest w związku z Mattem z pierwszej edycji "Hotelu Paradise".

Ani Aga z "Love Island" ani Sebastian z "Hotelu Paradise" nie podali nigdy przyczyn swojego rozstania, ale po ostatnich słowach uczestniczki miłosnego programu Polsatu można wnioskować, że nie rozstali się w zgodzie. Internautów zastanawia niechęć uczestnika do byłej partnerki, dlatego postanowili zapytać ją o zdanie w tej sprawie.

- Nie uważasz, że to słabe, ze strony Sebastiana z HP, że udaje, że Cię nie zna?

- Dopiero się o tym dowiaduję. Nie śledzę jego losów. Jeżeli tak robi, to powód rozstania: jego infantylność - ponownie się potwierdza.

Myślicie, że Sebastian odniesie się do tych słów?

Zobacz także: Dramatyczny wypadek w "Hotel Paradise 3"! Sebastian trafił do szpitala! W jakim jest stanie?

Aga z "Love Island" zdradza powody rozstania z Sebastianem z "Hotelu Paradise".

Instagram

Aga Boryń jeszcze niedawno była w związku z Sebastianem Tokarskim z 3. edycji "Hotelu Paradise".