Polsat powoli ujawnia kolejnych uczestników "Tańca z gwiazdami", który powróci już jesienią. Wiadomo już, że w 12. edycji zobaczymy między innymi Magdę Beredę, Basię Kurdej-Szatan z mężem oraz Monikę Miller. Do grona nowych uczestników dołączył właśnie Adam Małczyk. Kim jest ten przystojniak? Zobaczcie poniżej!

Adam Małczyk w programie "Taniec z gwiazdami"

Na Instagramie "Tańca z gwiazdami" niemal codziennie pojawiają się zdjęcia kolejnych uczestników, którzy zaprezentują się na parkiecie już tej jesieni. Największe emocje budzi między innymi udział Barbary Kurdej-Szatan oraz jej męża. Niektórzy obawiają się, że taka rywalizacja może źle wpłynąć na ich małżeństwo. W końcu historia zna już głośne rozstania, do których doszło w czasie trwania programu. Wystarczy przypomnieć związek Beaty Tadli i Jarosława Kreta, który rozpadł się wraz ze startem show Polsatu.

Do grona uczestników 12. edycji "Tańca z gwiazdami" dołączył właśnie przystojny komik, Adam Małczyk.

Adam Małczyk ???? Komik. Współzałożyciel i obecny lider @formacja.chatelet Autor tekstów, stand-uper i aktor kabaretowy ???????? Wielbiciel gór i tata trójki dzieci, co uważa za swój największy sukces ???? Jak poradzi sobie na naszym parkiecie? Na pewno będzie zabawnie ???????? #adammałczyk #formacjachatelet#chatelet #kabaret#tanieczgwiazdami #tzgpolsat #tzg10#byledojesieni - czytamy na Instagramie.

To ogłoszenie wzbudziło spore emocje wśród fanów. Nie wszystkim spodobał się ten wybór.

- osoba której nie znam - Ja nie wiem skąd wy tych ludzi bierzecie - Kto to jest? - piszą rozczarowani internauci.

Na szczęście nie zabrakło także osób, których ucieszył taki wybór.

- Z nim będzie wesoło! Wspaniale ???? - Nareszcie jakiś kabareciarz ???????????? - Serio?? Super ???????????? - cieszą się fani programu.

A wy po której stronie jesteście?

Kim jest Adam Małczyk?

Adam Małczyk to aktor kabaretowy. Jest jednym z członków pochodzącej z Krakowa Formacji Chatelet, w skład której wchodzą również Michał Pałubski oraz Barbara Tomkowiak. W przeszłości Adam Małczyk współprowadził między innymi "Maraton uśmiechu" oraz teleturniej "Hole in the Wall" w TV4. Teraz będzie mógł spróbować swoich sił na parkiecie "Tańca z gwiazdami".

Cieszycie się?

Adam Małczyk na co dzień bawi widzów do łez

Będziecie mu kibicować?

